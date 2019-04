Facebook

Justizanstalt Graz-Jakomini © GEPA pictures

Ein 40-jähriger Ex-Politiker aus der Obersteiermark, der Ende März in Graz in Untersuchungshaft genommen worden war, durfte die Justizanstalt Graz-Jakomini am Mittwoch wieder verlassen. Dem Mann wird schwere Körperverletzung vorgeworfen. Er hatte nach dem Fußballmatch SK Sturm gegen den LASK in der Grazer Merkur-Arena ein Paar attackiert.