Die Täter stahlen Modell-Ferraris (Sujetbild) © APA

Zu einem kuriosen Einbruch in ein Autohaus kam es in der Nacht auf Mittwoch in Wies (Bezirk Deutschlandsberg). Die Täter zwangen die Eingangstür auf und drangen so in die Räumlichkeiten des Autohauses direkt an der B 76 im Ortsteil Altenmarkt ein. Echte Autos konnten sie dabei nicht erbeuten, dafür aber zwei Modell-Ferraris, Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro und einen Fahrzeugschlüssel. Das dazugehörige Fahrzeug, ein PS-starker Honda Civic Type R, wurde nicht gestohlen. Die Polizei vermutet, dass die Täter bemerkt haben könnten, dass sie den stillen Alarm ausgelöst hatten und vorzeitig flüchteten. Die Polizei konnte am Tatort DNA-Spuren sichern.