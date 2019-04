Kleine Zeitung +

Sommerreifen, bitte warten! Baba, Frühling: Schneeflocken im Norden, Frostgefahr im Süden

Eine waschechte Aprilwoche: Hagelkörner am Montag, Sonne am Dienstag, Regen am Mittwoch und Donnerstag. Schneeflocken bis in die obersteirischen Täler am Freitag, und Morgen-Frostgefahr in den Obstbaugebieten am Samstag.