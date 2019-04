Facebook

Einsatz für Rotes Kreuz, zwei Notärzte, Rettungshubschrauber und die FF Hirzenriegl © FF Hirzenriegl

Von der Dorfstraße kommend, wollte ein 50-jähriger Pkw-Lenker aus der Südoststeiermark, der mit seinem Sohn (11) unterwegs war, am Sonntag gegen 12.15 Uhr die B57 in Schiefer (Fehring) überqueren. Genau in diesem Augenblick kam aber ein 63-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Deutschlandsberg heran. Es kam zur Kollision - dabei wurde der 63-Jährige noch gegen den Wagen einer 57-Jährigen geschleudert.