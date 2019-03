Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerhard Schuhmann im Einsatz in Mosambik © (c) Manuel Ferrigato

Die Sturmkatastrophe in Mosambik hat die österreichische Hilfsorganisation Licht für die Welt schwer getroffen: Fünfzehn Jahre Aufbauarbeit und Programme im Dienst augenkranker, blinder und anders behinderter Menschen sind unmittelbar von den Verwüstungen betroffen. „Die neu gebaute Klinik von Licht für die Welt in Beira ist ein Meilenstein für die Versorgung blinder und sehbehinderter Menschen in der Region. Durch den Zyklon Idai wurde sie stark beschädigt“, so der Grazer Augenarzt Prof. Dr. Gerhard Schuhmann, der schon mehr als 20 Mal für Projekte von Licht für die Welt im Einsatz war und die Klinik in Beira und ihre große Bedeutung für die Menschen der Region sehr genau kennt.