Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander, mehrere Personen wurden in den Autos eingeklemmt.

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Samstagabend in

St. Georgen ob Judenburg: Zwei Fahrzeuge kollidierten miteinander, mehrere Personen wurden in den Autos eingeklemmt. Eine Person starb, es gab mehrere Schwerverletzte.