Es brauchte lange, bis der Stier eingefangen wurde (Sujetfoto) © Fotolia

Ein 58 jähriger Bauer transportierte mit seinem Traktor am Montag in Hörmsdorf (Gemeinde Eibiswald) einen etwa 350 bis 400 kg schweren Stier in einem Anhänger. Er hielt an der B 69 auf dem Parkplatz eines Gasthauses an, um etwas abzuholen. Dabei stellte er fest, dass der Stier im hinteren Bereich des Anhängers mit dem Kopf durch die Abdeckplane ragte.