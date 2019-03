Facebook

Unfall auf der B113 bei Seiz © FF Seiz

Bei einem Überholmanöver auf der B113, der Schoberpassbundesstraße, krachte es am Samstag gegen 11.17 Uhr bei Seiz (Bezirk Leoben): Ein Einheimischer wollte mit seinem Pkw an dem Wagen eines australischen Urlaubers vorbeiziehen - allerdings wollte der gerade nach links in eine Gemeindestraße zu seiner Unterkunft abbiegen, so die Polizei. Laut Feuerwehr blieb ein Pkw im Kreuzungsbereich stehen, der andere wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert.