Kleine Zeitung +

Goldregen bei Special Olympics Steirer macht Tanzen zu "olympischer" Disziplin

Österreichs Athleten errangen in Abu Dhabi 52 Medaillen, die Steirer zwei in Gold, drei in Silber und zwei in Bronze. Wichtiger Sieg: Dank Lobbying der Österreicher wird Tanzen jetzt endlich zur Wettkampfdisziplin bei Special Olympics.