Ein technischer Defekt des Elektromotors einer Hobelmaschine hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden in einer Werkshalle ausgelöst. Schadenshöhe ist weiterhin unklar.

55 Feuerwehrleute im Einsatz © BFV Liezen/Schlüßlmayr

Gegen 5.30 Uhr war am Dienstag in der Holzverarbeitungsfirma in Aich eine Hobelmaschine in Flammen aufgegangen. Angestellte versuchten, das Feuer zu löschen - allerdings erfolglos. Vier Feuerwehren rückten mit 55 Mann an und starteten unter schwerem Atemschutz einen Innenangriff.