Kleine Zeitung +

Steiermarkwetter Sichere Bank: Sonntag wird schön sonnig

Am Samstagnachmittag verziehen sich die Wolken zusehends, am Sonntag sind bis zu 10 Sonnenstunden und Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius in der Steiermark möglich. Dann kämpft sich die Kälte zurück.