Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Gegen 18.15 Uhr näherten sich die drei Unbekannten der 16-Jährigen auf dem Vorplatz eines Einkaufszentrums im Bezirk Liebenau von hinten an, erfassten sie an den Armen und hielten sie fest. Anschließend entriss ihr ein Verdächtiger das in der Hand gehaltene Mobiltelefon. Die drei Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.