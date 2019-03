Zwei Feuerwehren waren Dienstagabend bei einem Kaminbrand in Waldbach im Einsatz. Durch das gezielte Eingreifen konnte größerer Schaden verhindert werden.

Der Kamin wurde kontrolliert ausgebrannt © FF Wenigzell

Am frühen Dienstagabend geriet bei einem Einfamilienhaus in Waldbach ein Kamin in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Waldbach und Wenigzell wurden zum Einsatzort gerufen.