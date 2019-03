Ein 54-jähriger Rumäne hat am Sonntag zwei Steirer heftigst attackiert und das Ehepaar und deren Sohn mit Benzin übergossen und teilweise sogar angezündet. Der Rumäne wurde festgenommen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/BARBARA GINDL

Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar, fest steht aber, dass ein Rumäne (54) im Verdacht steht, Sonntagmittag seine beiden ehemaligen Arbeitgeber - ein Ehepaar - und deren Sohn mit Benzin übergossen und teilweise angezündet zu haben. Weiters attackierte er das Paar mit einem Holzstock. Dabei erlitt eine 55-Jährige schwere Brandverletzungen und musste mittels Notarzthubschrauber in das LKH Graz eingeliefert werden. Ihr 62-jähriger Gatte erlitt durch den Holzstock Verletzungen an der Hand, diese dürften aber nicht allzu schwer sein. Er nahm bis dato keine ärztliche Hilfe in Anspruch. Der 54-Jährige wurde festgenommen, der Sohn blieb unverletzt, berichtet die Polizei.