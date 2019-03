57-Jähriger kam in der Nacht auf Samstag von der Fahrspur ab.

Einsatz auf der B68 © Fuchs

Ein 57-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Weiz fuhr gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Samstag mit seinem Pkw auf der B68 in Fahrtrichtung Gleisdorf. Im Ortsgebiet von St. Margarethen an der Raab kam er aus bisher ungeklärter Ursache rechts auf das Straßenbankett und stieß daraufhin gegen ein Brückengeländer.