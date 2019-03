Das Kind grub die Maulwurfsprengfalle in einem unbeobachteten Moment im Obstgarten des Großvaters aus. Rettungshubschrauber C12 im Einsatz.

Der Rettungshubschrauber C12 war in Riegersburg Einsatz © Juergen Fuchs

Der Rettungshubschrauber C12 musste Freitagnachmittag in Riegersburg (Ortsteil Krennach) landen, um einen Sechsjährigen in die Kinderchirurgie nach Graz zu fliegen. Der Bub hatte sich mit einer Maulwurfsprengfalle am Bauch verletzt.