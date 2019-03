Freitagfrüh teilte ein Mann der Landesleitzentrale Steiermark telefonisch mit, eine Bombe in einem Lokal hinterlegt zu haben. Der Tatverdächtige wurde in der Früh festgenommen.

Im Lokal waren zwischen 15 und 20 Personen, sofort wurde evakuiert © ARC Photography - stock.adobe.co

Gegen 02:15 Uhr ging in der Landesleitzentrale Steiermark ein Anruf ein. Ein unbekannter Mann gab an, eine Bombe in einem Lokal hinterlegt zu haben. "Die Bombe wird in einer Stunde detonieren", erklärte er.