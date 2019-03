Facebook

Fischotter mit Fisch © Xaver Klaussner - Fotolia

Am Aschermittwoch kommt in Tausenden steirischen Haushalten traditionellerweise Fisch auf den Tisch, doch abgesehen von der Fastenzeit erfreut sich Fisch als Nahrungsmittel auch das restliche Jahr über großer Beliebtheit. Am beliebtesten sind hierzulande Forellen, Saiblinge und Karpfen.

