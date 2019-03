Facebook

Die Schankanlage wurde manipuliert © Sujetfoto/AP

Ein Barkeeper (33) und zwei Kellner (32 und 29), alle drei Kroaten und schon seit Jahren dort beschäftigt, sollen seit Anfang Dezember die Schankanlage einer Skihütte am Hauser Kaibling manipuliert, Getränke in größerem Ausmaß verkauft und in die eigene Tasche kassiert haben. "Die Getränke wurden auf eigene Rechnung und ohne Registrierung an Gäste abgegeben", heißt es bei der Polizei. Wobei der Erlös unter den dreien aufgeteilt wurde.