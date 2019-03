Gesamtschaden beträgt rund 63.000 Euro - Litauer verweigerten Aussage und wurden in Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Einbrüche in der Obersteiermark

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Eder

Zwei Männer aus Litauen im Alter von 34 und 37 Jahren sollen im November 2018 sechs vollendete und vier versuchte Wohnhauseinbrüche in Niederösterreich und der Steiermark begangen haben. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 63.000 Euro, berichtete die Polizei am Freitag. Die beiden Litauer wurden festgenommen und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Das Duo verweigerte die Aussage.