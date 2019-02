In der Nähe des Sportplatzes brannten ein Holzzaun und ein Staudenhaufen. Feuerwehrleute löschten das Feuer.

Feuerwehreinsatz in Wildon © FF Wildon

Brandalarm am Mittwoch gegen 17:40 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wildon. In der Nähe des Sportplatzes hatte ein Holzzaun und ein Staudenhaufen Feuer gefangen. Polizeibeamten alarmierten die Feuerwehr.