Am Donnerstagnachmittag gab es eine große Suchaktion bei der Grazer Hauptbrücke. Sie wurde von einem herrenlosen Paar Schuhe ausgelöst - und verlief aber ergebnislos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Suchaktion auf der Mur (Archivbild) © Barbara Jauk

Weil eine Passantin ein herrenloses Paar Schuhe bei der Grazer Erzherzog-Johann-Brücke gefunden hat, wurde am Donnerstagnachmittag kurz vor 17 Uhr eine große Suchaktion in Gang gesetzt. Da man nicht ausschließen konnte, dass eine Person in die Mur gestürzt war, suchten Berufsfeuerwehr Graz, Polizei und der Hubschrauber "Libelle" der Flugeinsatzstelle des Bundesministerium für Inneres den Bereich ab - allerdings ergebnislos.