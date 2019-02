Eine 13-jährige Skifahrerin stürzte und prallte mit großer Wucht gegen einen 61-jährigen Steirer, der die Piste zu Fuß überquerte und dabei einen Schlitten mit seinem vierjährigen Enkel vor sich her schob.

Skipiste in Obertauern

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Themenbild © APA/BARBARA GINDL

Ein Zusammenstoß auf einer Skipiste in Obertauern hat am Sonntagnachmittag zwei Verletzte gefordert. Eine 13-jährige Skifahrerin stürzte und prallte mit großer Wucht gegen einen 61-Jährigen, der die Piste zu Fuß überquerte und dabei einen Schlitten mit seinem vierjährigen Enkel vor sich her schob. Der Mann und die Skifahrerin wurden verletzt, der Bub blieb laut Polizei unverletzt.

Der 61-jährige Steirer hatte den Behördenangaben zufolge eine Skihütte verlassen und die Piste unmittelbar neben der Hütte überquert, um einen Fußweg zu erreichen. Zur selben Zeit fuhr eine 13-jährige Niederländerin mit ihren Skiern diese Piste talwärts. Unmittelbar oberhalb der Skihütte verlor sie die Kontrolle über ihre Skier, stürzte und kollidierte mit dem Steirer und seinem Schlitten. Durch den heftigen Aufprall wurde der Vierjährige vom Schlitten geschleudert, blieb aber unverletzt.

Der Mann erlitt mehrere Rippenbrüche und Prellungen, die 13-Jährige musste wegen einer Schnittwunde im Bereich der Stirn ärztlich versorgt werden. Laut Auskunft mehrerer Zeugen war die Skifahrerin viel zu schnell unterwegs.