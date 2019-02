Hoch "Dorit" bringt auch in den nächsten Tagen wohlige Temperaturen in die Steiermark.

Vorfrühling in der Steiermark © KK

Ein Hauch von Frühling schwappt dieser Tage dank einem längerfrsitigen Hoch in die Steiermark: "Dorit" versorgt uns noch die nächsten Tage mit wohligen Temperaturen. Hartberg schrieb am Samstag als steirischer Spitzenreiter mit 15,9 Grad an, Fürstenfeld erreichte 15,2 Grad. Auch ordentlich aufgezeigt haben Köflach (14,2 Grad), Mariazell (12,4 Grad) und Bruck mit 12 Grad.

Die gute Nachricht für Frühlingsfreunde: Das durchwegs sonnige und tagsüber sehr milde Wetter hält laut Zamg auch am Sonntag an. Zu Tagesbeginn gibt es verbreitet Morgenfrost bei -8 bis 0 Grad, die Höchstwerte liegen bei 7 bis 15 Grad. Am mildesten wird es im oberen Murtal, weniger mild in den Kaltluftseen des Ennstales, wo es bis Mittag teils frostig bleibt.

Und: Das stabile Hochdruckgebiet beschert uns auch am Montag strahlend sonniges Wetter. In der Früh ist es durchwegs frostig bei -6 bis 1 Grad, Höchstwerte 10 bis 15 Grad.

