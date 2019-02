Bei Arbeiten in einem Liezener Industriebetrieb zog sich ein 22-Jähriger heute Vormittag schwere Verletzungen zu.

Das Rote Kreuz brachte den Arbeiter ins Spital © Jürgen Fuchs

Der junge Mann war gegen 10 Uhr in einem Industriebetrieb gerade dabei, mit einem Schaber an einer Rinne anhaftenden Schlacken zu entfernen. Im Zuge dieser Arbeiten löste sich ein größerer Teil der Schlacke, der Schaber traf in weiterer Folge den 22-Jährigen im Gesicht.