Im September 2018 gerieten das Paar nach einer Lokaltour zu Hause lautstark in Streit. Der Angeklagte holte ein Messer und stach seiner Lebensgefährtin zwei Zentimeter unter dem Schlüsselbein in die Brust. Vor Richter Andreas Rom behauptete er am Freitagvormittag, er könne sich an die Tat gar nicht erinnern, er habe die Frau aber nicht töten, ja nicht einmal verletzen wollen. Als er das Messer in ihrer Brust stecken sah, verständigte er Rettung und Polizei und rettete ihr damit das Leben. Der Mordanklage entging er damit wegen "Rücktritt vom Versuch". Die Anklage vor dem Schöffensenat lautete auf absichtliche schwere Körperverletzung.

