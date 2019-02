In Thal bei Graz kam es am Sonntag zu einem Küchenbrand. 14-Jährige bemerkte Rauchgeruch, brachte sich und die kleine Schwester in Sicherheit und verständigte die Feuerwehr.

Der Brand war zum Glück rasch gelöscht © Fotolia

Ein ausgeleerter Aschenbecher dürfte schuld gewesen sein: In Thal bei Graz kam es am Sonntag gegen 9 Uhr zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus. Die 14-jährige Tochter reagierte zum Glück schnell: Sie bemerkte den Rauchgeruch, brachte sich und die dreijährige Schwester in Sicherheit und schlug Alarm.