In der Nacht auf Sonntag brach in einem Heim in Peggau ein Brand aus.

© Penz

In einem Zimmer eines Pflegeheims in Peggau in der Steiermark ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen, der rasch gelöscht werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner einer Etage evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte.