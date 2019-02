Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zwei Feuerwehren, Weiz und Landscha, waren im Einsatz © FF Landscha

Eine 22-jährige Lenkerin kam am Samstag gegen 16.20 Uhr von der Poniglstraße in Thannhausen ab. Der Wagen stürtze laut Feuerwehr in ein Bachbett und kam auf dem Dach zu liegen.