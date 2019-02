Facebook

Auch die Rettungshundebrigade ist im Einsatz © ÖRHB Voitsberg

Bereits seit Freitag sucht ein Großaufgebot an Einsatzkräften im Raum Thalheim und Pöls nach einem 82-jährigem Mann. Der Pensionist aus Judenburg soll bereits seit Donnerstag von seiner Wohnadresse abgängig sein. Die Suche wurde am Freitagabend abgebrochen und wurde am Samstag um 8 Uhr früh wieder aufgenommen. Ein Polizeihubschrauber, die Rettungshundebrigade und sechs Feuerwehren sind an der Aktion beteiligt. Es gebe keine Hinweise, wo sich der Mann befinden könnte, heißt es bei der Polizei.