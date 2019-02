Mehrere Kindern einer dritten Klasse der Volksschule St. Peter klagten am Freitagvormittag plötzlich über Atemnot, Übelkeit und Juckreiz. Sie waren zuvor auf einem Schulausflug. Ein Mädchen musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Fuchs

Die Sache ist selbst für die Schulleitung und die Behörde mysteriös: Vor der Volksschule St. Peter in Graz fuhren heute die Rettungswagen vor. Ihr Ziel: eine dritte Klasse. Dort klagten zahlreiche Kinder über akuten Juckreiz, Übelkeit, Ausschlag - und sogar Atemnot. Von einer "allergischen Reaktion" spricht man im Büro von Bildungsstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). So stark, dass ein hyperventilierendes Mädchen mit Schüttelfrost kurzfristig in die Kinderklinik des LKH Graz eingeliefert werden musste. "Die anderen wurden von Sanitätern versorgt und konnten nach Hause geschickt werden", heißt es.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.