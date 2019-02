Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die beliebteste Feuerwehr der Steiermark wird ab April gekürt © Jonas Pregartner

Nicht nur, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes brennt, sind sie für einen da: Die 45.817 Männer und 4251 Frauen der steirischen Feuerwehren. In Summe dienen in unserem Bundesland 773 Feuerwehren in 17 Bereichsfeuerwehrverbänden der Bevölkerung. Ob Feuer, Unfall, Unwetter oder Menschenrettung - auf die Feuerwehrler ist stets Verlass. Zeugnis dafür ist auch jene Rekordbilanz, die gestern Abend gezogen wurde.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.