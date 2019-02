21-Jähriger stieß in Weißkirchen mit dem Auto einer 32-Jährigen zusammen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Jonas Pregartner

In Baierdorf (Gemeinde Weißkirchen, Bezirk Murtal) wurden am frühen Montagmorgen zwei Autolenker bei einem Frontalzusammenstoß verletzt. Auslöser für den Unfall dürfte ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Murtal sein. Laut Polizei hatte dieser auf der L537 zu einem Überholmanöver angesetzt. Er stieß frontal in das entgegenkommende Fahrzeug, gelenkt von einer 32-Jährigen aus dem Bezirk.