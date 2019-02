Facebook

Das Rote Kreuz war mit einem Notarzt im Einsatz © Jonas Pregartner

Am Ende dürfte der Unfall glimpflich ausgegangen sein: Eine zwölfjährige stürzte am Sonntagnachmittag in der Nähe von Ilz beim Spielen vom Dach eines Carports rund zweieinhalb Meter tief ab. Das alarmierte Rote Kreuz schickte einen Notarzt zum Unfallort, das Mädchen wurde auf die Kinderchirurgie am LKH Graz gebracht. Der Verletzungsgrad ist noch nicht bekannt, die junge Oststeirerin dürfte zumindest aber keine schweren Blessuren am Kopf und an der Wirbelsäule davongetragen haben.