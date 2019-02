40-Jähriger wurde in St. Veit in der Südsteiermark schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt kam der Verletzte ins LKH Wagna © Jürgen Fuchs

Ein 40-jähriger Mann war Samstagnachmittag auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen in St. Veit in der Südsteiermark mit Arbeiten an einem Hubstapler beschäftigt. Aus vorerst ungeklärter Ursache stürzte eine Staplergabel samt Hubmast nach vorne - der 40-Jährige kam unter dem etwa 300 Kilogramm schweren Teil zu liegen.