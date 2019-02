Schwerer Unfall in Neumarkt in der Steiermark. Der Mann wurde mit Verdacht auf Wirbelverletzungen ins UKH Klagenfurt geflogen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Mann wurde ins UKH Klagenfurt geflogen © Markus Traussnig

Schwerer Arbeitsunfall am Samstag in Neumarkt in der Steiermark: Ein 54-jähriger Mann wollte gegen 11.45 Uhr vom Dach seiner Kfz-Werkstätte den Schnee räumen. Dabei brach plötzlich eine Plexiglas-Platte, der Mann stürzte fünf Meter tief auf Beton.

Ein Nachbar, der Zeuge des Unfalls wurde, schlug sofort Alarm, der Verletzte wurde mit Verdacht auf Wirbelverletzungen vom Team des Rettungshubschraubers C11 in das UKH Klagenfurt geflogen.