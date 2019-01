Kleine Zeitung +

Gnas 80-jährige Frau von Auto mitgeschleift und überrollt

Schwerer Unfall gegen 13 Uhr in Gnas: Eine 80-jährige Frau wollte offenbar in ihren abgestellten Wagen einsteigen - da setzte sich das Auto in Bewegung, schleifte sie mit und überrollte sie.