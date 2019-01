Bei der Sanierung eines Dachstuhls in Bad Blumau kam es am Montag zu einem schweren Arbeitsunfall.

Christophorus 12 war im Einsatz © KLZ/Eder

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld schnitt am Montagvormittag am Dachstuhl eines Wohnhauses in Bad Blumau mit einer Motorsäge einen Holzbalken durch. Der Dachstuhl wird gerade saniert. Vermutlich aus Unachtsamkeit schnitt sich der Oststeirer dabei selbst in den rechten Oberschenkel und zog sich so schwere Verletzungen zu.