Räuberischer Diebstahl in Graz-Eggenberg am Montag: 88-jährige Seniorchefin wollte Dieb noch festhalten.

Kellnerbrieftasche wurde geraubt © KLZ/Peutz

Eine Kellnerbrieftasche mit mehreren hundert Euro Inhalt erbeutete am Montag ein unbekannter Mann in einem Gasthaus in der Grazer Vinzenzgasse (Bezirk Eggenberg). Gegen 15 Uhr riss der Dieb die Geldtasche an sich und wollte aus dem Gastraum flüchten. Die 88-jährige Seniorchefin des Betriebs stellte sich dem Dieb noch in den Weg und wollte ihn festhalten, der Mann konnte sich aber losreißen.

Es gibt eine Personenbeschreibung: Der Täter ist vermutlich ausländischer Herkunft, zwischen 170 und 175 Zentimeter groß, hat dunkelbraune kurze Haare, er trug Hemd, Pullover, eine schwarze Jacke und eine graue Haube.

Hinweise an die Polizeiinspektion Eggenberg, Tel. 059 133 6582.