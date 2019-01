Ein vorerst unbekannter Täter hatte Donnerstagvormittag offenbar einen Rottweiler in einem eingezäunten Bereich in Allerheiligen bei Wildon vergiftet. Der Hund wurde notoperiert. Ermittlungen laufen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Allerheiligen bei Wildon wurde ein Rottweiler (Sujetfoto) vergiftet © Fotolia

Es dürfte am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 und 14 Uhr passiert sein: Ein Rottweiler, der sich in einem eingezäunten Bereich in Allerheiligen bei Wildon (Bezirk Leibnitz) befand, wurde offenbar vergiftet. Der 63-jährige Hundehalter brachte das Tier zum Tierarzt - bei einer Notoperation wurde der Verdacht bestätigt. Um welche Art von Gift es sich gehandelt hatte, konnte vorerst noch nicht geklärt werden.