Schuldsprüche in Graz Hochverrat: 14 Jahre Haft für ''Staatenbund-Präsidentin''

Die Hauptangeklagte wurde am Freitag von den Geschworenen in allen angeklagten Punkten für schuldig befunden.

Schuldsprüche in Graz

© APA/APA POOL/ERWIN SCHERIAU

Die Verkündung des Urteils im Prozess gegen 14 Mitglieder des "Staatenbund Österreich" hat am Freitag im Grazer Straflandesgericht planmäßig begonnen. Nachdem die Geschworenen am Donnerstag über 14 Stunden beraten hatten, wurden ab 9 Uhr die Ergebnisse verlesen. Nur eine gute Stunde später waren die Antworten der Geschworenen und das Urteil verlesen. In Übereinkunft aller Prozessparteien wurde das Prozedere abgekürzt, indem die wesentlichen Teile der Fragen verlesen wurden.