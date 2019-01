Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Seit Juni 2018 testen ÖBB-Zugbegleiter in der Steiermark Bodycams © Ballguide/Wolf

Nachdem im Jahr 2017 allein in der Steiermark vier ÖBB-Zugbegleiter durch Fahrgäste schwer verletzt wurden, startete im Juni eine Testphase, in der Zugbegleiter mit Kameras ("Bodycams") ausgestattet wurden. Allein das rote Ansteck-Schild, das auf eine etwaige Video-Aufzeichnung hinweist, soll mögliche Täter vor Übergriffen zurückschrecken lassen, so die Hoffnung der Initiatoren.