Die Feuerwehr St. Ruprecht war im Einsatz © Jonas Pregartner

Die B64 zwischen Gleisdorf und Weiz bleibt eine unfallträchtige Strecke. Am Dienstagabend krachte es erneut - wieder auf Höhe St. Ruprecht an der Raab. Dort war ein 37-jähriger Oststeirer mit seinem Auto in Richtung Weiz unterwegs und wollte in eine Gemeindestraße abbiegen. Dabei dürfte er laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben, der von einem 33-Jährigen aus dem Bezirk Weiz gelenkt wurde.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, dabei wurde der 33-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Er wurde ins LKH Weiz gebracht. Der 37-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Im Einsatz war die Feuerwehr St. Ruprecht mit 16 Kräften.