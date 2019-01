Vier Feuerwehren kämpften am Dienstag gegen den Brand eines Wirtschaftsgebäudes an. Es wurde komplett zerstört.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gebäude wurde ein Raub der Flammen © FF Birkfeld/Georg Rosel

Keine Chance hatten am Dienstagnachmittag die Feuerwehren, ein Wirtschaftsgebäude in Birkfeld vor der Zerstörung durch einen Brand zu retten. Obwohl die Wehren von Birkfeld, Gasen, Koglhof und Miesenbach (insgesamt 121 Kräfte) schon wenige Minuten nach der Alarmierung um 16.18 Uhr am Einsatzort eintrafen, stand das teils aus Holz gefertigte Gebäude, in dem sich auch ein Pferdestall mit Heulager befindet, bereits in Vollbrand. Vier Pferde und fünf Ziegen, die sich im Stall befunden hatten, konnten die Besitzer noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Mehrere Hühner sowie die landwirtschaftlichen Maschinen im Gebäude verbrannten.