Einbruch in eine Lagerhalle. (Symbolbild) © APA

Unbekannte Täter drehten in der Nacht auf Samstag zwischen 0.30 Uhr und 3 Uhr ein Zylinderschloss einer in einem Rolltor integrierten Alutür ab und drangen so in eine Lagerhalle in der Gemeinde Leutschach im Bezirk Leibnitz ein.