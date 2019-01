Facebook

© APA/GEORG HOCHMUTH

Ein Taxifahrer in Graz ist in der Nacht auf Donnerstag von einem mit einer Pistole bewaffneten Fahrgast beraubt worden. Der Täter ließ sich vom Jakominiplatz in die Fröhlichgasse nahe der Grazer Messe bringen. Dann gab er dem Lenker 100 Euro Fuhrlohn, holte aber im nächsten Moment die Waffe hervor. Er setzte sie dem Taxler an den Hals und flüchtete laut Polizei anschließend mit der Geldbörse.