Zwei Unfälle am selben Ort

Die 20-jähirge Pkw-Lenkerin wurde bei dem Überschlag leicht verletzt © (c) Feuerwehr Wies

Unübersichtlich gestaltete sich die Lage, als die Einsatzkräfte Dienstagabend an der Unfallstelle auf der B76 im Gemeindegebiet von Wies eintrafen. Gleich drei Fahrzeuge und ein Reh waren am Geschehen beteiligt, das für eine 20-Jährige mit leichten Verletzungen und das Reh tödlich endete. Doch der Reihe nach. Ein 25-jähriger Rumäne fuhr mit einem Firmen-Kastenwagen Richtung Wies, als er gegen 17 Uhr mit einem von der Seite kommenden Reh kollidierte. Der Mann, der dabei unverletzt blieb, hielt sein Fahrzeug an, um Nachschau zu halten. Auch ein entgegenkommender Pkw-Lenker blieb stehen, um seine Hilfe anzubieten. Beide Fahrzeuge hatten laut Auskunft der Polizei die Warnblinkanlage eingeschaltet.

