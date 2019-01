Toter Oststeirer War Selbstmord doch ein Mord? Fall wird jetzt neu aufgerollt

LKA-Mordgruppe soll nach viereinhalb Jahren rätselhaften Todesfall in Limbach, Oststeiermark, klären. Schussexperte und Gerichtsmediziner gehen von einer Gewalttat aus.

© APA/HANS KLAUS TECHT

"Selbstmord“ steht auf dem Ermittlungsakt von Polizei und Staatsanwaltschaft. Doch jetzt, viereinhalb Jahre nach dem Tod des 63-jährigen Alois H. aus Limbach, Bezirk Hartberg, kommt endlich Bewegung in den rätselhaften Kriminalfall. Nachdem ein Schusssachverständiger von einem Gewaltverbrechen ausgeht, hat die Staatsanwaltschaft gestern die LKA-Mordgruppe eingeschaltet. Das bestätigt STA-Sprecher Hansjörg Bacher.



Monja H. glaubte von Anfang an nicht an die Suizidversion. „Mein Vater hätte sich gar nicht umbringen können, weil er schwerbehindert war“, versicherte sie damals schon der Kleinen Zeitung. Aber die vielen Ungereimtheiten interessierten weder die örtliche Polizei noch die Staatsanwaltschaft – und die LKA-Mordgruppe wurde nie angefordert, weil man immer von einem Suizid ausging.

Tod im Wohnzimmer

Alois H. starb in der Nacht zum 25. September 2014 im Wohnzimmer seines Hauses in Limbach, Bezirk Hartberg, durch einen hinter dem rechten Ohr angesetzten Schuss. Die Tatwaffe, eine Pistole, Kaliber 6,35, gehörte jenem Arzt, der angeklagt ist, seine Kinder misshandelt zu haben, und gegen den Ende 2014 wegen Verdachts der Vergewaltigung ermittelt wurde. Die Tochter von Alois H. hatte ihn beschuldigt, das Verfahren wurde eingestellt.



Im Zuge dieser Ermittlungen erfuhren die Kriminalisten (LKA, Gruppe für Sittlichkeitsdelikte) aber, woher die Tatwaffe stammte. Wie sie ins Haus von Alois H. gekommen war, konnte aber nie geklärt werden.

Doch jetzt stellt sich der Fall in einem ganz anderen Licht dar – nachdem die Staatsanwaltschaft Graz auf Druck von Monja H. den Schusssachverständigen Manuel Fließ mit einem Gutachten beauftragt hatte. Schon im Erstgutachten kommt der Experte zu dem Schluss, dass ein Suizid nicht infrage kommt, wie die Rechtsanwältin Astrid Wagner (Vertreterin von Monja H.) der Kleinen Zeitung bestätigt. Im Endgutachten hält Fließ an seiner ersten Aussage fest. Und: Auch Gerichtsmediziner Peter Grabuschnigg, der 2014 keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden finden konnte, schließt sich nun „aufgrund seines jetzigen Wissensstandes“ dem Schusssachverständigen an.



Die Indizien, die gegen einen Suizid und für ein Gewaltdelikt sprechen: Alois H. hatte keine Schmauchspuren an den Händen. Die Lage der Leiche stimmte mit dem Spurenbild am Tatort, wie es die örtliche Polizei beschrieben hatte, nicht überein. Die Pistole lag unter dem Wohnzimmertisch, die Hülse auf der Bank unter einem Polster. Die Schlussfolgerung: Hätte sich Alois H. so erschossen wie ursprünglich angenommen, hätte die Hülse nicht dort liegen können, wo es sie gefunden wurde. Und: Die Gattin von Alois H. und ihr Liebhaber waren im Nebenzimmer, hörten aber keinen Schuss.

