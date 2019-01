Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, einen 50-Jährigen in der Nacht auf Freitag niedergeschlagen und beraubt zu haben. Polizisten nahmen den Mann fest.

Nächtlicher Einsatz in Graz-Gries © (c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Kurz vor 2 Uhr früh musste die Polizei in einem Lokal in Graz-Gries einschreiten, weil sie gerufen worden waren. Ein 50-jähriger Mann aus Graz, das Opfer, saß vor dem Lokal. Er gab an, dass er von einem ihm unbekannten Mann geschlagen und beraubt worden sei. Dabei sei der Mann samt Geldbörse und 200 Euro davon gelaufen.