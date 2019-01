Facebook

© Hoffmann



Bei der Initiative „Rettet das Girardihaus“, die sich im März letzten Jahres rund um Manfred Grössler zusammengefunden hat, läuteten diese Woche die Alarmglocken. Der Grund: Post, die Hausbesitzern in unmittelbarer Nachbarschaft der baufälligen Immobilie in der Leonhardstraße ins Haus flatterte. Der Bauträger und die Investorengruppe Venta meldete darin ihr Interesse am Grundstückskauf an.